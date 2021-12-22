 
مباشر

زيلينسكي يحد صلاحيات المسؤولين في التعليق على السياسة الخارجية

أخبار العالم

زيلينسكي يحد صلاحيات المسؤولين في التعليق على السياسة الخارجية
Reuters JOHANNA GERON
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0qz

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما يحد من صلاحيات المسؤولين الأوكرانيين في الإدلاء بالتصريحات المتعلقة بالسياسة الخارجية للبلاد.

وحسب المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني اليوم الأربعاء، سيتسنى لرئيسي البلاد والوزراء ووزير الخارجية فقط الإدلاء بالتصريحات الرسمية حول السياسة الخارجية.

إقرأ المزيد
زيلينسكي يريد التوصل إلى تفاهم حول توقيت دقيق للانضمام للناتو في عام 2022
زيلينسكي يريد التوصل إلى تفاهم حول توقيت دقيق للانضمام للناتو في عام 2022

ويسمح أيضا لأجهزة الدولة بأن تصدر تعليقات بهذا الشأن، بتكليف من الرئيس أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية.

وستضطر أجهزة الدولة تنسيق المواقف مع الخارجية في حال قيام المسؤولين فيها بجولات في الخارج أو مشاركتهم في العلاقات الخارجية بأشكال أخرى.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا