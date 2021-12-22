الكرملين: منع برلين بث RT DE في أوروبا نابع من منطق الكاوبوي

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على قرار منظم وسائل الإعلام الألماني وقف بث قناة RT الناطقة بالألمانية في أوروبا، معتبرا هذه الخطوة أنها تندرج في منطق الكاوبوي.

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وفي موجز صحفي قال بيسكوف إن روسيا يجب ألا تترك مثل هذه الهجمات بلا رد، لأن "إغلاق وسائل الإعلام في أوروبا يتنافى مع الروح الأوروبية بعينها، وقواعد ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومع كل شيء".

وأضاف: "لكن للأسف لا يكترث أحد لا في أوروبا ولا في الولايات المتحدة لهذه الأشياء البسيطة في الفترة الأخيرة، والجميع يفعلون ما يشاؤون. هذه هي حقيقة عالم الكاوبوي التي نعيشها، وعلينا أن نتصرف فيها بحزم ودقة وإصرار، لكي لا نطلق "الرصاصة على قدمنا" من جهة، ومن جهة أخرى نبعث رسالة لخصومنا مفادها أننا نرفض ذلك رفضا قاطعا ولا نرحب به ولن نتركه بلا رد".

وفي وقت سابق من اليوم قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا سترد قريبا على وقف بث قناة RT الناطقة باللغة الألمانية في أوروبا.

وكان منظم وسائل الإعلام الألماني فتح سابقا تحقيقا ضد شبكة RT الروسية بزعم انتهاكها قواعد البث في الأراضي الألمانية.

وكتبت وكالة DPA الألمانية أنه قد يتم نتيجة لهذا التحقيق اتخاذ قرار بحظر البث أو تغريم الشبكة الروسية بنصف مليون يورو.

المصدر: "تاس"