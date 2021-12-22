ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين إثر غرق زورق مهاجرين قبالة اليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني العثور على ثلاث جثث قرب جزيرة فوليغاندروس بعد غرق زورق مهاجرين، حيث تم إنقاذ 12 شخصا بينهم أطفال فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وأوضح خفر السواحل أن الزورق الذي كان يقل مهاجرين والذي قد يكون غادر تركيا متوجها إلى إيطاليا، تعرض لمشكلة في المحرك وغرق. ومن بين الناجين الـ12، كان اثنان فقط يرتديان سترة نجاة.

وأوضح خفر السواحل أن أربعا من سفنهم ومروحيتين تابعتين للقوات البحرية والجوية وسفينة عسكرية للنقل وخمس سفن عبور وثلاث سفن خاصة تشارك في عمليات الإغاثة.

بدأت هذه العمليات مساء أمس الثلاثاء على أثر إنذار على زورق يحمل مهاجرين بدأت تتسرب المياه إليه جنوب جزر كيكلاديس.

ونقل الذين تم إنقاذهم وهم سبعة عراقيين وثلاثة سوريين ومصريان إلى المستشفى كإجراء احترازي في جزيرة سانتوريني.

ووصل نحو 8500 طالب لجوء إلى اليونان في 2021 مر معظمهم عبر الحدود الشمالية الشرقية لتركيا، بحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن 96 ألف لاجئ وطالب لجوء موجودون في الأراضي اليونانية.

المصدر: "أ ف ب"