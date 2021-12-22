الدفاع الروسية: رئيسا هيئتي الأركان الروسية والأمريكية بحثا قضايا الأمن الدولي

أجرى رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي مارك ميلي، بحث فيه الجانبان قضايا الأمن الدولي.

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وجاء في بيان عن وزارة الدفاع الروسية أنه "جرى في 22 ديسمبر 2021 اتصال هاتفي بين رئيس هيئة الأركان العامة الروسية النائب الأول لوزير الدفاع جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي".

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين "بحثا قضايا الأمن الدولي الملحة"، دون أن تفصح عن اي تفاصيل أخرى.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن متحدث باسم ميلي أن المحادثة تناولت قضايا مثيرة للقلق في إطار الأمن الإقليمي.

وجرت المحادثات الأخيرة بين غيراسيموف وميلي في أعقاب طرح موسكو مقترحات ضمانات أمنية في أوروبا على واشنطن والناتو.

وشملت المقترحات الروسية بلورة الولايات المتحدة والناتو اتفاقيات موثقة وملزمة قانونا تستثني توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة جديدة على تخوم روسيا.

وفي وقت سابق أعلنت واشنطن وعواصم دول الناتو وكييف عن حشد روسيا قواتها على حدود أوكرانيا.

وفي 9 ديسمبر أكد غيراسيموف أن روسيا لا تخطط لغزو أوكرانيا، واصفا هذه الادعاءات بالكاذبة.

المصدر: "إنترفاكس"