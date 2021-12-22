المدعي العام الهولندي يطالب بالسجن للمتهمين في قضية تحطم الطائرة الماليزية في دونيتسك

طالب مكتب المدعي العام الهولندي بالسجن مدى الحياة لـ4 متهمين في قضية تحطم طائرة بوينغ الماليزية في منطقة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا عام 2014.

وأشار المكتب إلى أن "المتهمين في القضية 3 مواطنين من روسيا ومواطن واحد من أوكرانيا".

وأضاف أن "المتهمين الروس يعيشون في روسيا التي لا تسلم مواطنيها، في حين لا يعرف مكان المتهم الأوكراني".

وتحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية من طراز (Boeing-777) كانت في رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 يوليو 2014 بمنطقة دونيتسك بأوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 298 شخصا من مواطني عشر دول كانوا على متنها.

وأعلن فريق العمل المشترك في يونيو 2019، أنه "حدد مجموعة من أربعة أفراد يشتبه في تورطهم في الحادث وهم القيادي في جمهورية دونيتسك إيغور جيركين (ستريلكوف) ومرؤوسوه سيرغي دوبينسكي وأوليغ بولاتوف وليونيد خارتشينكو"، حيث بدأت المحاكمة ضدهم في 9 مارس 2020، واتهموا بتسليم مدفع "بوك" المضاد للطائرات إلى أوكرانيا من روسيا.

وتجري محاكمة جميع المتهمين غيابيا، إذ يمثل محاميان هولنديان مصالح بولاتوف.

أعرب المسؤولون الروس مرارا عن عدم ثقتهم في عمل فريق التحقيق الجنائي، الذي أجرى التحقيق في قضية "MH17"، وأشاروا إلى "عدم صحة حجج الادعاء وعدم الرغبة في استخدام نتائج موسكو في سياق التحقيق".

المصدر: وكالات