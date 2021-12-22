رئيس الحكومة الإيطالية يدعو لتغيير نظام استقبال المهاجرين

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أنه بصرف النظر عن إعادة توزيع المهاجرين، يمكن التغلب على مشكلة الهجرة بتغيير نظام الاستقبال بشكل جذري.

وقال دراغي في المؤتمر الصحفي التقليدي في نهاية العام "إنها لحظة تحتاج فيها الصناعة الأوروبية إلى عمالة كبيرة، وهناك قدر كبير من الانفتاح على هذا الأمر من قبل بعض البلدان"، مبينا أن "الأمر لا يتعلق بآليات إعادة التوزيع الإجباري للمهاجرين، التي ينبغي حلها".

وأشار إلى أن "السبب الآخر الذي يجعلني أكثر تفاؤلا مما كنت عليه في الماضي هو أن المفوضية الأوروبية، مرة أخرى في قرارات المجلس الأوروبي الأخير، وافقت على اتخاذ إجراءات فعالة حقا للتفاوض بشأن اتفاقية حول عمليات إعادة المهاجرين الطوعية مدعومة مع بلدان المنشأ الأول".

وأضاف: "يبدو أن الأمر أصبح مقبولا من قبل البلدان الأخرى أيضا، أن إيطاليا ليست وحدها التي ينبغي أن تفتح الممرات الإنسانية، بل أنه أمر واجب كذلك على الدول الأخرى".

المصدر: وكالة "آكي"