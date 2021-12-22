الصحة العالمية: 22 دولة بشرق المتوسط ستسجل ملايين الإصابات ومئات آلاف الوفيات بكورونا بنهاية العام

قالت منظمة الصحة العالمية إن 22 دولة في منطقة شرق المتوسط ستسجل ملايين الإصابات ومئات آلاف الوفيات بفيروس كورونا، بنهاية العام.

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وفي بيان له، قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط بشأن فيروس كورونا: "إن 22 دولة في منطقة شرق المتوسط ستسجل على الأرجح أكثر من 17 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 314 ألف وفاة بنهاية العام الجاري".

المصدر: "رويترز"