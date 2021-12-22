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الصحة العالمية: 22 دولة بشرق المتوسط ستسجل ملايين الإصابات ومئات آلاف الوفيات بكورونا بنهاية العام

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الصحة العالمية: 22 دولة بشرق المتوسط ستسجل ملايين الإصابات ومئات آلاف الوفيات بكورونا بنهاية العام
Reuters ZENICA
صورة تعبيرية
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قالت منظمة الصحة العالمية إن 22 دولة في منطقة شرق المتوسط ستسجل ملايين الإصابات ومئات آلاف الوفيات بفيروس كورونا، بنهاية العام.

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وفي بيان له، قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط بشأن فيروس كورونا: "إن 22 دولة في منطقة شرق المتوسط ستسجل على الأرجح أكثر من 17 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 314 ألف وفاة بنهاية العام الجاري".

المصدر: "رويترز"

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