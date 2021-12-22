بيسكوف: روسيا أبلغت تركيا بعدم موافقتها على إطلاق اسم دودايف على متنزه في تركيا

أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن موسكو أبلغت أنقرة عبر القنوات الدبلوماسية بعدم موافقتها على إطلاق اسم زعيم الانفصاليين الشيشانيين على متنزه في مدينة تركية.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "عبر القنوات الدبلوماسية كنا قد أبلغنا زملاءنا الأتراك بأننا - بعبارة ملطفة - لا نوافق على إطلاق مثل هذه الأسماء على شيء في إحدى المدن التركية".

واعتبر بيسكوف رد فعل رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، على هذا الحدث مفهوما بالكامل، مضيفا: "هذا رد فعل عاطفي للغاية، لكنه يمكن تفسيره من قبل رئيس المنطقة الروسية، التي مرت بعدة حروب استفزها وبدأها الإرهابيون الذين حاولوا السيطرة على هذه المنطقة الروسية". وذكر أن دودايف كان "أحد الإرهابيين الذين فعلوا ذلك كان في وقت ما زعيمهم دودايف".

وتابع: "تم مؤخرا ولسوء الحظ إطلاق اسم هذا الإرهابي على متنزه في منطقة تركية. بالطبع يعد هذا القرار مؤلما للغاية لجميع الشيشان ولجمهورية الشيشان التي تدخل في روسيا".

ودعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أمس الثلاثاء، وزارة الخارجية الروسية للرد على أعمال السلطات التركية، حاثا في الوقت ذاته الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على تحديد فيما إذا كان يؤيد تطوير "العلاقات الشفافة والنزيهة مع الاتحاد الروسي" أم لا. واعتبر أن الأعمال الأخيرة للسلطات التركية تعد تهديدا مباشرا للعلاقات الروسية التركية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقائية لردعه.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأنه تم في مدينة كوزفير الواقعة في شمال غرب تركيا فتح متنزه يحمل اسم رئيس جمهورية "إتشكيريا" الشيشانية المعلنة من جانب واحد. وكان دودايف يترأس المواجهة المسلحة للشيشان بعد دخول القوات الفدرالية الروسية إلى جمهورية الشيشان في عام 1994. وتم القضاء على دودايف في عام 1996.

المصدر: نوفوستي