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موسكو تأمل في أن تصيغ واشنطن مقترحات واضحة للضمانات الأمنية

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موسكو تأمل في أن تصيغ واشنطن مقترحات واضحة للضمانات الأمنية
Sputnik
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 قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو صاغت مقترحات واضحة جدا بشأن الضمانات الأمنية، وتأمل في أن تقدم واشنطن مواقف واضحة في المفاوضات.

 وأضاف بيسكوف: "نحن معنيون بالمفاوضات حول الضمانات الأمنية، ونريد قيام هذه المفاوضات. وهي تجري طبعا، من أجل مناقشة مواقف بعضنا البعض".

وتابع ممثل الكرملين: "تمت صياغة مقترحاتنا بشكل دقيق وواضح للغاية، وتم نقلها إلى واشنطن وعواصم أوروبية أخرى. ونأمل أن يأتي شركاؤنا ونظراؤنا بمواقف محددة بوضوح إلى المفاوضات المقبلة".

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وقال بيسكوف: "الآن من المهم جدا أن يقوم الطرف الآخر، بصياغة جميع النقاط الرئيسية بوضوح، حتى لا تتحول المفاوضات إلى لقاء من أجل اللقاء، بل يجب أن تهدف إلى تحقيق نتيجة محددة".

المصدر: تاس

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