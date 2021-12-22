قائد سلاح الجو الإسرائيلي: يمكننا مهاجمة إيران غدا إذا لزم الأمر

حذر قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجديد تومر بار، من أن إسرائيل قد تنجح في ضرب برنامج إيران النووي غدا "إذا لزم الأمر".

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وفي حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أكد بار أنه "يمكن لإسرائيل أن تضرب بنجاح برنامج إيران النووي غدا إذا لزم الأمر".

وقال بار: "يجب أن أفترض أن يحدث ذلك خلال ولايتي، وأنا على علم مسبقا بحجم المسؤولية الملقاة على كتفي".

وأوضح أنه "منذ اللحظة التي جلست فيها على رأس قسم التخطيط، وتحدث رئيس الأركان معي، كانت مهمة "الدائرة الثالثة " في إيران موجودة"، وبالتالي نحن لا نبدأ من الصفر. لقد جهزنا أنفسنا بمقاتلات أف-35، واشترينا الآلاف من صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية للدفاع عن أنفسنا".

وسيتولى بار، الذي يقود حاليا قيادة قسم التخطيط، قيادة القوات الجوية في أبريل القادم.

المصدر: jerusalem post