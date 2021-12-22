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زاخاروفا: استفزازات الناتو في البحر الأسود يمليها رفض واشنطن لخط "السيل الشمالي-2"

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زاخاروفا: استفزازات الناتو في البحر الأسود يمليها رفض واشنطن لخط
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن استفزازات الناتو في البحر الأسود يمليها رفض واشنطن لخط "السيل الشمالي-2".

وذكرت زاخاروفا، أن من بين أسباب النشاطات الاستفزازية لدول الناتو في تلك المنطقة، يمكن ذكر "الحساسية الفظيعة" من جانب الولايات المتحدة تجاه هذا الخط الذي يجلب الفائدة لأوروبا بأسرها.

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وأضافت زاخاروفا: "تعود جميع أنشطة [الناتو] الاستفزازية في أساسها إلى امتعاض الولايات المتحدة ودول كثيرة من الناتو، من هذا المشروع في مجال الطاقة الذي يعود بالفائدة بشكل أساسي على جميع دول أوروبا".  

المصدر: تاس  

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