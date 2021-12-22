زاخاروفا: استفزازات الناتو في البحر الأسود يمليها رفض واشنطن لخط "السيل الشمالي-2"

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن استفزازات الناتو في البحر الأسود يمليها رفض واشنطن لخط "السيل الشمالي-2".

وذكرت زاخاروفا، أن من بين أسباب النشاطات الاستفزازية لدول الناتو في تلك المنطقة، يمكن ذكر "الحساسية الفظيعة" من جانب الولايات المتحدة تجاه هذا الخط الذي يجلب الفائدة لأوروبا بأسرها.

إقرأ المزيد

وأضافت زاخاروفا: "تعود جميع أنشطة [الناتو] الاستفزازية في أساسها إلى امتعاض الولايات المتحدة ودول كثيرة من الناتو، من هذا المشروع في مجال الطاقة الذي يعود بالفائدة بشكل أساسي على جميع دول أوروبا".

المصدر: تاس