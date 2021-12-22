وسائل إعلام تركية: حصيلة الوفيات بالكحول المغشوش تتجاوز 60

لقي ما لا يقل مجموعه عن 61 شخصا مصرعهم في تركيا نتيجة التسمم بالكحول المغشوش، حسبما ذكرت قناة "خبرتورك" التلفزيونية اليوم الأربعاء.

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وحسب القناة، فإنه تم تسجيل حالات تسمم بالكحول المغشوش خلال الأسبوعين الماضيين في 17 مدينة، ومعظمها في اسطنبول، حيث توفي 30 شخصا خلال الأيام العشرة الماضية وحدها.

وتحدثت تقارير عن احتجاز شخصين على الأقل في مدينة أوردو بشمال البلاد، يشتبه بتورطهما في هذه القضية.

وقبل أيام أعلنت سلطات اسطنبول أن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيما 16 آخرون حالتهم حرجة يخضعون للعلاج في المستشفى، إثر احتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة.

المصدر: وكالات