طالبان تستقبل وفدا تركيا وعين أنقرة على مطارات أفغانستان

استقبل سراج الدين حقاني، وزير خارجية حكومة طالبان في أفغانستان وفدا تركيا بهدف بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

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وذكر الموقع الرسمي "للإمارة الإسلامية" أن الوفد التركي أكد أن أنقرة مستعدة للاستثمار في أفغانستان في مختلف المجالات، إلى أن تحقق أفغانستان كفاءتها الذاتية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد صرح في وقت سابق بأن بلاده من المحتمل أن تدير بطريقة مشتركة مع قطر خمسة مطارات في أفغانستان بعد محادثات بين الأطراف جرت في الدوحة وكابل.

#وزير_الداخلية الحاج #سراج_الدين_حقاني يستقبل وفدا تركياً لمناقشة العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل التعاون بين البلدين.

خلال اللقاء أكد الوفد التركي بأنهم مستعدون للاستثمار في #أفغانستان في شتى المحالات، حتى تصل أفغانستان للكفاءة الذاتية. — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) December 22, 2021

وأفاد رئيس الدبلوماسية التركية بأن وفدا يتألف من خبراء سيسافر أولا إلى الدوحة ثم إلى أفغانستان يوم الأربعاء لمناقشة تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.

وأوضح تشاووش أوغلو أن الوفدين التركي والقطري سيقدمان مقترحات مشتركة للحكومة المؤقتة التي تقودها طالبان في أفغانستان.

يشار إلى أن شركتين تركية وقطرية كانتا وقعتا اتفاقية مشتركة لتشغيل خمسة مطارات في أفغانستان، من بينها مطار العاصمة كابل.

المصدر: RT