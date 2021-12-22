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جمهورية في آسيا تؤكد مجددا خلوها من فيروس كورونا

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جمهورية في آسيا تؤكد مجددا خلوها من فيروس كورونا
Sputnik
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أكد قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان، على أنه لم يتم اكتشاف أية إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وأوعز "بتكثيف الإجراءات الوقائية".

وأضاف الرئيس التركماني، في اجتماع للحكومة أمس: "يمكننا الآن القول إنه نتيجة للعمل الضخم في تركمانستان، لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا. لكن لا يجوز الاسترخاء بتاتا، لأن الكثير من الدول تشهد حاليا ظهور، سلالات جديدة من هذه العدوى الخطيرة وخاصة أوميكرون. وباتت معروفة طرق انتشاره من دولة إلى أخرى. يتم ذلك عن طريق تنقل الأشخاص والبضائع عبر الحدود".

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ولا تزال تركمانستان الدولة الوحيدة في المجال ما بعد الاتحاد السوفيتي، حيث لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا رسميا. منذ بداية الوباء، فرضت سلطات الجمهورية قيودا صارمة على الدخول والحركة الجوية الدولية، وكذلك فرضت ارتداء الكمامات الواقية. في أوائل يوليو، أطلقت االسلطات حملة تلقيح إلزامية ضد كوفيد لجميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.  لهذا الغرض، يتم استخدام لقاحين من روسيا
"سبوتنيك V" و Epivakkorona، وكذلك اللقاح الصيني CoronaVac.

المصدر: تاس

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