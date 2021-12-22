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  إحالة قضية إهانة الرئيس البيلاروسي إلى المحكمة

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  إحالة قضية إهانة الرئيس البيلاروسي إلى المحكمة
Sputnik
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قالت النيابة العامة في بيلاروس، إنها أحالت قضية تتعلق بإهانة رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، إلى المحكمة للنظر فيها.

وذكر المكتب الصحفي للنيابة العامة، في بيان، أنه تم إرسال الإهانة المتعلقة بالرئيس لوكاشينكو والتحريض على العداء الاجتماعي والكراهية إلى المحكمة الجنائية.

وأضاف البيان: "تم إرسال القضية الجنائية ضد المواطن ش، إلى محكمة مدينة مينسك، التي وجهت ضده تهمة إهانة رئيس الجمهورية علانية، والتحريض على العداوة والفتنة الاجتماعية، فضلا عن الاتجار بالمخدرات".

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ووفقا للتحقيق، قام المتهم في الفترة من يونيو 2020 إلى مايو 2021 بنشر في مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات مسيئة ومعلومات مغلوطة مع إهانات لرئيس الدولة، وترافق ذلك بتقييم خاطئ لنشاط رجال الأمن والعسكريين.

المصدر: نوفوستي

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