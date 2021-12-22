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باكستان تختبر صاروخا مجنحا محلي الصنع بمدى أطول

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باكستان تختبر صاروخا مجنحا محلي الصنع بمدى أطول
Reuters
إطلاق تجريبي لصاروخ باكستاني من طراز "بابور" بنسخته الأولى (صورة أرشيفية)
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اختبر الجيش الباكستاني أمس الثلاثاء صاروخا مجنحا جديدا محلي الصنع من طراز "بابور" يتجاوز مداه 900 كيلومتر.

وقال الجيش في بيان له إن الصاروخ، الذي أطلق عليه اسم "بابور كروز 1بي"، مطور محليا، وإنه قادر على إصابة "أهداف في البر والبحر بدقة عالية"، مضيفا أن مداه يتجاوز 900 كيلومتر بينما كانت النسخة السابقة منه ذات مدى محدود لا يتجاوز 450 كيلومترا.

وتم إطلاق الصاروخ من منصة إطلاق أرضية متنقلة.

والصاروخ الجديد قادر على حمل رؤوس حربية نووية وتقليدية، وكانت النسخة السابقة "بابور كروز 1أي" في الخدمة بالجيش الباكستاني منذ عام 2010.

المصدر: وكالات

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