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مديرة "اليونسكو": روسيا تلعب دورا كبيرا في المنظمة

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مديرة
Sputnik
أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
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قالت أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إن روسيا تلعب دورا مهما للغاية في هذه المنظمة، وخاصة في التعاون بمجال التعليم والعلوم.

 وأضافت المديرة في مقابلة مع "تاس": "لعبت روسيا دورا مهما للغاية في اليونسكو، منذ أيام الاتحاد السوفيتي. وكانت بلادكم دائما عضوا في المجلس التنفيذي، وهي تلتزم جدا بتحقيق أهداف المنظمة".

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وأشارت المديرة العامة، إلى أن روسيا نشطة بشكل خاص في مجال التعليم العالي والعلوم. وقالت: "نحن نعمل كثيرا مع الأكاديميات والجامعات والكليات في المؤسسات التعليمية المختلفة في دول اليونسكو، وفي جميع أنحاء روسيا".

وتابعت أزولاي: "أسست روسيا في اليونسكو، جائزة دميتري منديلييف العلمية. وهي جائزة دولية مهمة للغاية للإنجازات في مجال العلوم الأساسية".

المصدر: تاس

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