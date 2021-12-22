مصدر: مخاوف من فقدان العشرات جراء انهيار أرضي في منجم بميانمار
Reuters
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أفادت إحدى منظمات المجتمع المدني وتقارير إعلامية بوجود مخاوف من فقدان عشرات الأشخاص بعد وقوع انهيار أرضي في منجم لحجر اليشم في شمال ميانمار.
وقال مسؤول بإحدى منظمات المجتمع المدني إن الانهيار الأرضي وقع في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة هباكانت بولاية كاشين وثمة مخاوف من انجراف نحو 80 شخصا إلى بحيرة بسبب نفايات التعدين.
من جانبها ذكرت بوابة "ميزيما" الإخبارية أيضا أن العشرات فقدوا على ما يبدو في الانهيار الأرضي.
المصدر: رويترز
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