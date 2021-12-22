عباس يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في رام الله

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء، بمقر الرئاسة في رام الله، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت.

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وأطلع الرئيس، لمبرت، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد عباس أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.

ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان.

المصدر: معا