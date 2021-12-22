وسائل إعلام: الجيش البريطاني يتسلم معدات رؤية ليلية متطورة من إنتاج إسرائيلي

أفاد موقع "ماكو" الإسرائيلي باستلام الجيش البريطاني معدات رؤية ليلية متطورة من إنتاج شركة البيت الإسرائيلية.

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وأشار الموقع إلى أن الحديث يدور عن أول توريد لمعدات رؤية ليلية من طراز XACT والتي سلمت في إطار اتفاق تم التوقيع عليه في يونيو الماضي.

وتم تسليم معدات الرؤية الليلية لشركة البيت للاستخدام العملياتي للجيش البريطاني في غضون وقت قصير، فقط عدة أشهر بعد توقيع الاتفاق، الحديث يدور عن صفقة بقيمة 11.5 جنية إسترليني وسيتم تسليمها في غضون 18 شهرا.

ويدور الحديث عن معدات رؤية ليلية مدمجة وخفيفة الوزن XACT nv33 NVG تتناسب مع خوذة المقاتل وتوفر قدرة رؤية ليلية بمستوى دقة عال، أيضا في الظروف الجوية الصعبة. معدات الرؤية الليلية مناسبة خلال السياقة العملياتية في الظلام بدون إضاءة أنوار المركبة والسائق يمكنه استخدام المعدات فقط.

يشار إلى أن بريطانيا وقعت العام الماضي عددا كبيرا من الصفقات الأمنية مع الشركات الإسرائيلية من بينها توفير منظومات لتدريب طواقم غواصات الأسطول البريطاني، أنظمة امتلاك أهداف لاستخدام ضباط المساعدة الجوية وغيرها.

المصدر: i24news