مستشار الأمن القومي بإدارة ترامب يرفع دعوى ضد لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول

رفع مايكل فلين مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد لجنة التحقيق في الكونغرس في هجوم 6 يناير الماضي على مبنى الكابيتول في واشنطن.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الدعوى تهدف إلى منع الكشف عن سجل مكالمات فلين الهاتفية.

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وكانت اللجنة استدعت عددا من كبار مساعدي ترامب للإدلاء بشاهداتهم في إطار التحقيق.

وتم توجيه مذكرات الاستدعاء إلى 6 أشخاص أشخاص مقربين من ترامب، بينهم مدير حملته الانتخابية بيل ستيبين، والمستشار السابق لترامب جيسون ميلر، وفلين.

وتعتقد اللجنة أن مساعدي ترامب أطلقوا "حملة تضليل" قبل عدة أيام من أحداث اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير الماضي، وأنهم كانوا يخططون لعرقلة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة.

وتسعى اللجنة للحصول على معلومات عن نشاط هؤلاء عشية اقتحام الكابيتول واتصالاتهم والتأكد من حقيقة علاقتهم بالاحتجاجات التي تحولت لاقتحام مقر الكونغرس في اليوم الذي كان من المقرر فيه أن يصادق على نتائج الانتخابات، التي رفض ترامب وأنصاره الاعتراف بنتائجها.

المصدر: "رويترز" + RT