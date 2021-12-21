شركة أمريكية تطرح عقارا جديدا مضادا لكورونا

أعلنت شركة Pardes Biosciences الأمريكية للصناعات البيولوجية أن التجارب السريرية الأولى لعقارها المضاد لفيروس كورونا، أظهرت فاعلية كبيرة له في الوقاية من الفيروس.

وأفادت بأن الحبوب المضادة التي تعمل على تطويرها وتحمل اسم "PBI-0451"، تختلف عن الحبوب المضادة التي سبق وأعلنت عنها شركات أخرى مثل "فايزر".

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وأوضحت أن الحبوب التي تنتجها علاج قائم بذاته لا يحتاج إلى جرعات معززة أو علاجات جانبية لتعزيز فاعليته.

وحسب وكالة "رويترز"، تقول "Pardes Biosciences" إنها تتوقع استكمال المرحلة الحالية من التجارب على متطوعين عاملين في القطاع الصحي بحلول بداية العام المقبل.

وأشارت الشركة إلى أنه وبحلول منتصف العام من المتوقع أن تبدأ تجارب أكبر حجما، يمكن أن تستخدمها للحصول على الموافقة الرسمية لطرح الحبوب المضادة لـ"كوفيد19".

وضرح رئيس شبكة التطوير في الشركة بريان كيرني: "نأمل أن نكون قادرين على التحرك بأسرع ما يمكن للحصول على بيانات مهمة في عام 2022".

وعقار "PBI-0451" المضاد لـ"كوفيد - 19" مثبط للبروتياز، مصمم لمنع الفيروس من التكاثر في الخلايا البشرية، يعمل على تقليل خطر دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 89% المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.

هذا وإذا أثبت العقار "PBI-045" فعاليته في اختبارات المرحلة اللاحقة، فقد يكون له ميزة على الأدوية المماثلة التي يجب تناولها مع دواء معزز ثان، علما أن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية تعكف على دراسة حبوب "Paxlovid" التي تنتجها شركة "فايزر" تمهيدا لمنحها رخصة الاستخدام الطارئ، وحبوب "Paxlovid" تأتي في نظام علاجي ثنائي إلى جانب علاج آخر.

المصدر: رويترز