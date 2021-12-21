ألمانيا.. أطفال تلقوا "بالخطأ" لقاحا غير مرخص لفئتهم العمرية
AP
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نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤولين محليين أن عددا من الأطفال تلقوا عن طريق الخطأ تطعيما بلقاح مضاد لفيروس كورونا لم تتم الموافقة عليه بعد بالنسبة لفئتهم العمرية.
وقالت الوكالة إنه تم حقن العديد من الأطفال بلقاح "مودرنا"، في مركز للتطعيم بمنطقة أولبه في ولاية شمال الراين وستفاليا.
وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على لقاح "بيونتيك" فقط للأطفال حتى الآن.
وأعلنت المنطقة "أنه تم إبلاغ آباء الأطفال المعنيين على الفور بهذه الواقعة".
وبناء على طلب الآباء، تم إبلاغ الشرطة ولم يتم الكشف عن عدد الأطفال الذين شملهم هذا التطعيم.
المصدر: "د ب أ"
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