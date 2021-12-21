زاخاروفا تعلق على شراء بولندا مدرعات أمريكية مستعملة

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على شراء بولندا 300 مدرعة مستعملة من الولايات المتحدة، وقالت إن هذه المدرعات "تقنيات جديرة بالتقدير لجيش جدير بالتقدير".

وكتبت زاخاروفا في منشور على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، أن "وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك شارك على "تويتر" الأسبوع قبل الماضي آخر منجزات بولندا في المجال العسكري التقني، حيث اشترت وارسو من الأمريكيين 300 مدرعة مستعملة من نوع "كوغوار".

وتابعت زاخاروفا قائلة إن "السيد بلاشاك قال إن مستجدات السكند هاند ستعزز قدرات الوحدات المنتشرة في بولندا الشرقية".

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وأضافت بسخرية: "تقنيات جديرة بالتقدير لجيش جدير بالتقدير".

وأشارت إلى أنه "بدلا من التحليل الجدي للمقترحات الروسية البناءة بشأن الأمن العالمي والأوروبي... تتحرك عبر أراضي بولندا باتجاه الحدود الشرقية قافلة من القمامة الأمريكية".

ويأتي ذلك على خلفية التوتر بين روسيا والغرب بشأن الوضع حول أوكرانيا.

وطالبت موسكو حلف الناتو بتقديم ضمانات أمنية بعدم توسع الحلف شرقا وعدم نشر معدات حربية بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي