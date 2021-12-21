إسبانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 49823 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 5 ملايين و585054 إصابة بالفيروس منذ انتشار العدوى في البلاد.

وحسب صحيفة "الباييس"، فإن "الزيادة المعلن عنها الثلاثاء "هي الأعلى في الوباء بأكمله في إسبانيا".

وأكد أن إجمالي الوفيات نتيجة مضاعفات المرض بلغت أكثر من 88 ألف حالة وفاة.

المصدر: "تاس" + "الباييس" الإسبانية