أبخازيا.. الشرطة تفرق محتجين حاولوا اقتحام ميدان محيط بالبرلمان

أكدت مصادر إعلامية، أن الشرطة في العاصمة سوخوم استخدمت قنابل الدخان لتفريق مظاهرة نظمها أنصار المعارضة وحاولوا اقتحام الميدان المحيط بالبرلمان.

وأشارت المصادر، إلى أن "صداما وقع بين القوات الأمنية ومتظاهرون حاولوا قلب حافلة للأمن، مما استدعى بالشرطة إلى استخدام قنابل الدخان لردعهم"، مشيرة إلى أن بعض قادة المعارضة يحاولون إيقاف الحشود، لكن دون جدوى حتى الآن.

من جهته، رفض الرئيس أصلان بجانيا التوجه إلى ساحة المسرح بناء على دعوة المحتجين، وقال إنه "مستعد للحوار مع المعارضة بصيغة مختلفة".

ويتهم المحتجون رئيس البلاد بالفشل في تنفيذ الإصلاحات الموعودة خلال عامين في السلطة.

وفي وقت لاحق، انسحب المتظاهرون من مجمع المباني الحكومية المطوق بناء على طلب من زعيم المعارضة كان كفارشيا، والذي قال: "الرئيس سيلتقي بممثلي المعارضة، لا يمكننا تسمية مكان الاجتماع الآن. أطلب منكم الابتعاد عن المباني، وسنبلغكم بنتائج الاجتماع"، حاثا أنصاره على "عدم الخلاف مع أحد، لأننا كلنا شعب واحد".

وتوجه المحتجون في سوخوم مرة أخرى إلى مبنى البرلمان بعد فشل عقد اجتماع المعارضة مع رئيس البلاد.

المصدر: "تاس"