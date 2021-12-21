 
مباشر

الولايات المتحدة.. معدل النمو السكاني يسجل أدنى مستوياته

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. معدل النمو السكاني يسجل أدنى مستوياته
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0ew

سجل معدل النمو السكاني في الولايات المتحدة أدنى مستوياته منذ استقلال البلاد، وذلك خلال أول عام من جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأمريكي زيادة نمو السكان بنسبة 0.1 بالمائة فقط بإضافة 392665 شخصا لتعداد السكان الأمريكيين، من يوليو 2020 إلى يوليو 2021. ويعتقد أن ذلك يتعلق بالحد من الهجرة بسبب الجائحة، وتأجيل الحمل ووفاة مئات الآلاف من السكان.

وتستقى تقديرات التعداد السكاني من حساب عدد المواليد والوفيات ونسب الهجرة في الولايات المتحدة. وللمرة الأولى، تتجاوز الهجرة الدولية الزيادة الطبيعية الناجمة عن مواليد أكثر من وفيات. وهناك زيادة خالصة بأكثر من 245 ألف شخص من الهجرة الدولية، لكن الزيادة الطبيعية بلغت فقط 148 ألف شخص.

المصدر: AP

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا