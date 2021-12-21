المتهم بقتل النائب البريطاني طعنا يدافع عن براءته

دفع المتهم بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس ببراءته من تهمتي القتل والتحضير لعمل إرهابي.

وعلي حربي علي، البالغ من العمر 25 عاما، متهم بقتل النائب المحافظ، البالغ من العمر 69 عاما الذي قتل طعنا في 15 أكتوبر فيما كان يلتقي مواطنين من دائرته في كنيسة في لاي أون سي على بعد 60 كلم شرق العاصمة لندن.

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كما أنه متهم بالتحضير لأعمال إرهابية بين الأول من مايو 2019 و28 سبتمبر 2021.

ومثل الشاب الثلاثاء أمام محكمة "أولد بيلي" الجنائية في لندن، وخلال جلسة استماع استغرقت حوالي 30 دقيقة، لم يتحدث علي حربي علي سوى لتأكيد هويته وليدفع ببراءته.

وتم حبسه احتياطيا إلى أن تحين محاكمته التي من المقرر أن تبدأ في 21 مارس.

ولد المشتبه به الذي أوقف في موقع الهجوم، ونشأ في لندن، في عائلة من أصل صومالي، وأفادت وسائل الإعلام البريطانية أنه خضع لفترة وجيزة لبرنامج لمكافحة التطرف، بدون أن تعتبر الأجهزة الأمنية أنه يشكل خطرا.

وأفادت الشرطة عن "دوافع قد تكون مرتبطة بالتطرف الإسلامي"، فيما أوردت النيابة العامة "دوافع دينية وعقائدية".

وبعد شهر من مقتل ديفيد أميس وغداة انفجار سيارة أجرة أمام مستشفى في ليفربول (شمال إنكلترا) اعتبرته الشرطة هجوما ارهابيا، رفعت الحكومة مستوى التهديد في البلاد من "عال" إلى "خطر".

المصدر: أ ف ب