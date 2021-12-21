بوبوفا: الفئران والجرذان تصاب أيضا بسلالة أوميكرون

قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا تصيب الفئران والجرذان أيضا.

وذكرت بوبوفا، أن سلالة أوميكرون، وبخلاف السلالات الأخرى من هذا الفيروس، تصيب القوارض المذكورة أعلاه.

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جاء ذلك، خلال تحديد رئيسة "روس بوتريبنادزور"، في اجتماع للمجلس التنسيقي لمجلس مكافحة كوفيد-19، للفرق الرئيسي بين سلالة فيروس كورونا أوميكرون وسابقاتها.

المصدر: وكالات