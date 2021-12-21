لافروف: ينبغي منع محاولات قيادة البوسنة والهرسك من الخارج

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن البوسنة والهرسك دولة قائمة، مضيفا أن محاولات قيادة هذا البلد من الخارج هي تقهقر لا طائل منها وينبغي منعها بسرعة.

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع نظيرته من البوسنة والهرسك، بيسيرا توركوفيتش، اليوم الثلاثاء: "نعتقد أن البوسنة والهرسك دولة قائمة وأن الأسس التي تم إنشاؤها في اتفاقية دايتون يجب احترامها بالكامل ولا شك في أننا نعتبر محاولات قيادة هذا البلد هي تقهقر لا طائل منها وينبغي منعها بسرعة".

وأضاف: "كنا نتحدث أيضا عن الوضع العام في البلقان، وأكدت روسيا سعيها لمواصلة دعمها لحل كل القضايا التي تنشأ هناك على أساس الحوار القائم على الاحترام المتبادل على المستوى الإقليمي بهدف التغلب على الخلافات الموجودة عن الطرق السياسية والدبلوماسية لا غير".

وينص الدستور الذي تم اقتراحه في إطار اتفاقية السلام حول البوسنة (اتفاقية دايتون) التي تم توقيعها في 14 ديسمبر عام 1995 في باريس، على أن دولة البوسنة والهرسك تتكون من كيانين وهما اتحاد البوسنة والهرسك (51% من أراضي البلاد) والجمهورية الصربية (49% من الأراضي) بالإضافة إلى مقاطعة برتشكو. يتم تمثيل ثلاثة شعوب رئيسية بشكل نسبي في نظام الحكم لهذه الدولة.

المصدر: تاس