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جنوب إفريقيا.. منح الرئيس السابق إذنا للطعن في حكم عودته إلى السجن

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جنوب إفريقيا.. منح الرئيس السابق إذنا للطعن في حكم عودته إلى السجن
AFP
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منحت محكمة بجنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق جاكوب زوما إذنا للطعن في حكم بضرورة عودته إلى السجن بعد الإفراج عنه بموجب عفو طبي.

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المحكمة العليا في جنوب إفريقيا تأمر بإعادة جاكوب زوما إلى السجن

وكانت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، قد أمرت بإعادة رئيس البلاد السابق، جاكوب زوما، إلى السجن، بعد إلغاء قرار الإفراج عنه لأسباب طبية.

وبدأ زوما البالغ من العمر 79 عاما، الإفراج المشروط الطبي في سبتمبر الماضي، وهو يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة، بعد أن تجاهل طلباتها بالمثول أمامها للإدلاء بشهادته في تحقيق بقضايا فساد جرت في أثناء حكمه.

المصدر: رويترز+ RT

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