مصدر: الروسية المحتجزة في بيلاروس توجه التماسا بالعفو إلى لوكاشينكو

كتبت المواطنة الروسية صوفيا سابيغا التي تواجه 7 تهم جنائية في بيلاروس، التماسا بالعفو إلى رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو.

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وتحدث زوج أمها، سيرغي دوديتش، في حديثه لإذاعة "صدى موسكو، اليوم الثلاثاء: "لا يمكن اتخاذ أي قرار بهذا الشأن إلا بعد صدور حكم المحكمة. لكننا نأمل بالعفو من قبل الرئيس. أعرف أن صوفيا كتبت التماسا بالعفو إلى رئيس جمهورية بيلاروس. وسوف ننتظر".

سلمت لجنة التحقيق البيلاروسية، أمس الاثنين، القضية الجنائية بحق سابيغا إلى المدعي العام لإحالتها إلى المحكمة.

وأفادت لجنة التحقيق بأن المتهمة أكملت عملية الاطلاع على معلومات القضية الجنائية بحقها وهي لا تزال تحت الإقامة الجبرية. ودققت أن الروسية تواجه تهم القيام "بأعمال متعمدة هادفة إلى إثارة العدوان الاجتماعي والخلاف على أساس انتماء اجتماعي مختلف والتي ترتكبها مجموعة منظمة من الأشخاص وهي أدت إلى عواقب وخيمة" و"تنظيم العنف والتهديد باستخدام العنف ضد موظف في هيئة الشؤون الداخلية وأقاربه من أجل منع أنشطته المشروعة" وإلى آخرها.

تم احتجاز سابيغا في 23 مايو الماضي في مطار مينسك مع رومان بروتاسيفيتش وهو أحد مؤسسي قناة "NEXTA" المتطرفة على "تلغرام".

المصدر: تاس