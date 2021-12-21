الجيش الفرنسي يعلن مقتل "قيادي داعشي" مسؤول عن اغتيال 8 عمال إغاثة
Reuters BENOIT TESSIER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s09q
أفاد الجيش الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بأن قوات "عملية برخان" قتلت سومانا بورا، القيادي بتنظيم (داعش)، في النيجر.
وأوضح الجيش الفرنسي أن سومانا بورا، المسؤول عن اغتيال 6 عمال إغاثة فرنسيين ورفيقيهم من النيجر في أغسطس 2020 بمحمية للحيوانات في النيجر، قتل في غارة جوية نفذت أمس الاثنين، 20 ديسمبر، بشمال بلدة تيلابيري.
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.