بيسكوف: حتى المشاريع المفيدة تتعرض لهجمات سياسية من جانب عدد من الدول

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه حتى المشاريع الاقتصادية الروسية المربحة تقع ضحية للهجمات السياسية من عدد من بلدان العالم.

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وقال بيسكوف في حديثه لقناة "روسيا-24": "في بعض الأحيان تصبح حتى المشاريع الاقتصادية المفيدة للجميع ضحايا للهجمات السياسية من جانب عدد من بلدان العالم".

وأشار في الوقت ذاته إلى الدور الإيجابي للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في تشكيل جاذبية الاستثمار لروسيا، مضيفا أن المستثمرين هم أشخاص محددون ولكن عندما يرون أشخاصا محترفين وحيويين ونشطين مثل أولئك الذين يعملون في الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة فإن هذا يساهم في تكوين صورة إيجابية عن روسيا على الرغم من كل الاضطرابات والتوتر والتسييس.

المصدر: نوفوستي