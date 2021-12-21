الشرطة الفرنسية تلقي القبض على محتجز الرهائن في باريس

أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال المسلح الذي احتجز رهينتين في العاصمة باريس أمس الاثنين.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرار درمانين عبر "تويتر" صباح اليوم أنه تم اعتقال محتجز الرائن دون أن يصاب أحد بأذى.

Le preneur d’otage a été interpellé. Il n’y a pas de blessé. Merci aux agents de la @prefpolice et notamment à la BRI. #aligre — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 21, 2021

وفي وقت سابق قالت شرطة باريس إن الرجل الذي احتجز امرأتين في الدائرة 12 بباريس عصر الاثنين، أفرج عن إحداهما بعد ست ساعات، وأن المفاوضات معه مستمرة.

وجاء اعتقال محتجز الرهائن بعدما "أصغى لصوت العقل أخيرا"، حسبما ذكرت شرطة باريس، وأفرج عن الرهينة الثانية.

PARIS - La dernière otage a été libéré et le preneur d’otage a été interpelé par la BRI.



La prise d’otage aura durée près de 15 heures. @CLPRESSFRhttps://t.co/mlF3Z3gwHipic.twitter.com/Y5GVUJeVG5 — Clément Lanot (@ClementLanot) December 21, 2021

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المصدر: وكالات + وسائل إعلام فرنسية