الرياض تعلق على اعتقال "إرهابي" في أريزونا : "ليس سعوديا"

نفت السعودية، أن يكون الشخص الذي قبضت عليه السلطات الأمريكية في ولاية أريزونا أواخر الأسبوع الماضي، مواطنا سعوديا.

إقرأ المزيد

وقالت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، على حسابها في "تويتر" إنها تواصلت "مع السلطات الأمريكية ذات الصلة بهذا الشأن"، مؤكدة أن الشخص المذكور على أنه إرهابي محتمل "ليس مواطنا سعوديا".

وأضافت "سنواصل التنسيق مع الحكومة الأمريكية، وتقديم أي حقائق حول هذا الموضوع".

Based on the engagement with the relevant U.S authorities on this matter, the Embassy confirms that the individual mentioned here is not a Saudi citizen. We will continue to coordinate with the US govt and bring forward any facts on this matter. https://t.co/u81j7Bisa4 — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) December 21, 2021

وكان مسؤولو دوريات الحدود الأمريكية أعلنوا القبض على "إرهابي محتمل" في ولاية أريزونا أواخر الأسبوع الماضي، وذكروا أنه سعودي الجنسية له صلات بـ"أشخاص يمنيين" تتابعهم السلطات.

وقال قائد قطاع "يوما" للحدود، كريس كليم، إن "المشتبه به دخل الولايات المتحدة ليلة الخميس، وعمره 21 عاما". ونشر كليم صورا مموهة الوجه للمشتبه به وهو يرتدي سترة عليها علم أمريكي، وتحمل شعار "متطوع مقاطعة أونيدا الوسطى".

المصدر: RT