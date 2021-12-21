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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية
AFP
ولاية كاليفورنيا
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ضرب زلزال قوي شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر، ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر وقعت قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا​​​.

وأوضحت أن الزلزال وقع قبالة الساحل على بعد حوالي 210 أميال (337 كيلومترا) شمال غرب سان فرانسيسكو، قبالة بلدة صغيرة تسمى بتروليا والتي يسكنها أقل من 1000 شخص.

وأكدت المراكز الأمريكية للتحذير من موجات المد العاتية، أنها لا تتوقع حدوث تسونامي، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ولم يصدر مكتب خدمات الطوارئ في مقاطعة هومبولت أي أوامر إخلاء، على الرغم من إغلاق بعض الطرق بسبب الانهيارات الصخرية.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الخسائر الاقتصادية بأقل من 10 ملايين دولار.

المصدر: ABC NEWS

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