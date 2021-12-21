إسرائيل تتهم 10 مواطنين و3 شركات أمنية بإنتاج وتصدير صواريخ للصين

أعلنت الدائرة الاقتصادية بمكتب الادعاء الإسرائيلي، الاثنين، نيتها تقديم لوائح اتهام ضد 10 مشتبه بهم و3 شركات بتهمة ارتكاب مخالفات بمجال السلاح وقانون الرقابة على التصدير الأمني.

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وقالت الدائرة إنه تم التحقيق مع المشتبه بهم في إطار قضية أمنية واسعة النطاق ظهرت في إطارها شبهات أنهم قاموا بإنتاج والتوسط وتصدير "قذائف متساقطة" إلى الصين للاستخدام العسكري دون تصريح.

في إطار لوائح الاتهام التي أعدتها وحدة التحقيقات القطرية للجرائم الدولية في لاهف 433، والمسؤول عن الأمن والجهاز الأمني والشاباك، وصفت كيفية قيام افرايم مناشيه، صاحب شركة "سولار سكي" التي عملت على إنتاج "قذائف المتساقطة"، والذي أبرم صفقة مع مسؤولين من الصين تنافسوا في مناقصة لتوفير "القذائف المتساقطة" للجيش الصيني، بغرض تصنيعها وتصديرها للاستخدام العسكري.

وأعلنت النيابة العامة أن الصفقة تمت بواسطة تسيون غازيت واوري شاحر، أصحاب شركة استشارة أمنية، والتي يتمثل عملها الرئيسي بالاستشارة والوساطة بين مستثمرين أجانب وشركات إسرائيلية تعمل على التطوير التكنلوجي، بما في ذلك التكنلوجيا الأمنية.

إضافة لذلك، استأجر مناشيه خدمات تسبيكا وزيو نافيه، أصحاب شركة "اينوكون" التي تعمل على إنتاج طائرات مسيرة لأغراض استخباراتية، وأيضا أشخاصا آخرين عملوا على إنتاج القذائف المتساقطة مع كل مركباتها. الاثنين من مؤسسي شركة "ايروناوتكس" والتي كانت على رأس عالم صناعات الطائرات بدون طيار، وحقق معها أيضا بعد صفقة سرية أعدت.

ووفق شروط الصفقة، أنتج مناشيه ومشتبه بهما آخران العشرات من "القذائف المتساقطة" ونفذوا بها تجارب مختلفة بمناطق دولة إسرائيل مع تعريض حياة الناس للخطر. مع انتهاء إنتاج عشرات "القذائف المتساقطة" قام افرايم بنقلها إلى الصين بصورة سرية.

المصدر: i24news