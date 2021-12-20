خضوع وزيرة خارجية كندا للحجر الصحي بعد نتائج إيجابية لاختبار كورونا

أعلنت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي عن خضوعها للحجر الصحي بعد أن أظهر الاختبار السريع لفيروس كورونا لها نتائج إيجابية.

وكتبت جولي على "تويتر"، يوم الاثنين: "بناء على توصيات الهيئات الصحية دخلت العزل الصحي وسأواصل العمل عبر الإنترنت... حتى الحصول على نتائج اختبار PCR".

I have taken a rapid test and tested positive for #COVID19. Following public health guidelines, I am in isolation and will continue my work virtually, as I have been for a number of days, until I get the results of my PCR test. 1/3 — Mélanie Joly (@melaniejoly) December 20, 2021

وأعادت جولي إلى الأذهان ضرورة التطعيم وتلقي الجرعة المعززة لضمان سلامة العائلات في فترة الأعياد.

ودعت إلى الالتزام بالإجراءات لمحاربة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

المصدر: تاس