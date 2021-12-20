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خضوع وزيرة خارجية كندا للحجر الصحي بعد نتائج إيجابية لاختبار كورونا

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خضوع وزيرة خارجية كندا للحجر الصحي بعد نتائج إيجابية لاختبار كورونا
Reuters BLAIR GABLE
وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي
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أعلنت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي عن خضوعها للحجر الصحي بعد أن أظهر الاختبار السريع لفيروس كورونا لها نتائج إيجابية.

وكتبت جولي على "تويتر"، يوم الاثنين: "بناء على توصيات الهيئات الصحية دخلت العزل الصحي وسأواصل العمل عبر الإنترنت... حتى الحصول على نتائج اختبار PCR".

وأعادت جولي إلى الأذهان ضرورة التطعيم وتلقي الجرعة المعززة لضمان سلامة العائلات في فترة الأعياد.

ودعت إلى الالتزام بالإجراءات لمحاربة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

المصدر: تاس

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