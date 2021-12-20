البنتاغون: سنواصل عملياتنا في البحر الأسود

أعلن البنتغاون أنه سيواصل عملياته في البحر الأسود، بما فيها تحليق الطيران وتحركات السفن الحربية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي له يوم الاثنين: "سنواصل تحليقاتنا وتحركاتنا، حيث يسمح القانون الدولي بذلك".

وأضاف أن البحر الأسود هو جزء من المياه الدولية.

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وقال: "نواصل العمليات ولا أعتقد أنه سيكون هناك أي تغيير".

يذكر أن روسيا أعربت مرارا عن قلقها إزاء تزايد أنشطة حلف الناتو، وتحركات السفن والطائرات الأمريكية بالقرب من حدودها.

وأكد حلف الناتو عزمه على تعزيز قدراته في البحرالأسود "لردع روسيا".

المصدر: نوفوستي