"كريستشن إيد مينيسترز": الرهائن المحتجزون في هايتي حرروا أنفسهم من خاطفيهم

أعلنت منظمة "كريستشن إيد مينيسترز" أن المبشرين الإثني عشر الذين احتجزوا لأشهر لدى عصابة في هايتي خططوا لهروبهم الأسبوع الماضي، وساروا كيلومترات طويلة تحت جنح الظلام حاملين 3 أطفال.

ولم تقدم المنظمة معلومات عن 17 من مبشريها وهم 16 أمريكيا وكندي واحد، خطفوا منتصف أكتوبر في هايتي، لكنها تحدثت الاثنين عن معاناتهم وهروب الرهائن الإثني عشر المتبقين في منتصف ديسمبر.

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وقال ويستون شوولتر المتحدث باسم المنظمة ومقرها أوهايو في مؤتمر صحفي بث عبر الإنترنت "لقد ساروا لنحو عشرة أميال (16 كيلومترا).. وعبروا غابات وأجمة تحت جنح الظلام للوصول إلى بر الأمان".

ونقل شوولتر عن أحد الفارين قوله "كنا طوال سيرنا في مناطق سيطرة العصابة".

وكانت المجموعة قد تمكنت من فتح الباب والهروب من الحراس في 15 ديسمبر، بعد تعثر محاولات عدة للهرب.

وأوضح شوولتر أنهم حملوا معهم عبوات مياه ولفوا الرضيع بالبطانيات وحملوا الطفلين وساروا في مناطق وعرة.

وكانت العصابة قد أطلقت سراح اثنين من أفراد المجموعة في نوفمبر وثلاثة في أوائل ديسمبر.

المصدر: أ ف ب