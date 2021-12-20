فرنسا.. إذاعة "أوروبا 1" تكشف هوية وجنسية محتجز الرهينتين في باريس

ذكرت إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية نقلا عن مصدر في الشرطة أن عملية احتجاز الرهينتين في محل للبقالة في الدائرة الثانية عشرة في باريس ما زالت مستمرة، وأن محتجز السيدتين معروف في المنطقة.

وأضافت الإذاعة الفرنسية أنه يعاني من اضطرابات نفسية وأنه قاض تونسي الجنسية يبلغ من العمر 56 عاما، ويدعى "عبد الرحمن ب.".

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن الحادث وقع في أحد المتاجر بشارع أليغر، حيث قال رجل خمسيني يعاني من اضطرابات نفسية أنه يريد محادثة وزير العدل إيريك دوبون موريتي حول قضية عمر الرداد، وهو بستاني مغربي أدين بجريمة قتل مروعة لأرملة فرنسية غنية قبل 30 عاما، ونجح في محاولته لإعادة فتح القضية وتبرئة اسمه.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية فقد وصلت فرق أمنية إلى مكان الحادث وقامت قوات لواء البحث والتدخل (BRI) بتطويق المنطقة.

واستبعدت الشرطة علاقة الحادث بأنشطة الإرهاب.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية