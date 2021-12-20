اعتصام العشرات أمام السفارة الأمريكية في أثينا مطالبين بعدم ترحيل أسانج للولايات المتحدة

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية باعتصمام العشرات أمام السفارة الأمريكية في أثينا مطالبين بعدم تسليم جوليان أسانج مؤسس "ويكيليكس" لواشنطن.

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ويحمل المعتصمون لافتات كتبوا عليها: "الحرية لأسانج" و"لا للتسليم للولايات المتحدة".

وذكرت "نوفوستي" أن التجمع دعا إليه حزب MeRA25، الذي يعرف زعيمه يانيس فاروفاكيس بمواقفه المدافعة عن أسانج.

وفي 10 ديسمبر قضت المحكمة العليا في لندن بترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه عقوبة سجن تصل إلى 175 عاما بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تعود لوزارة الخارجية والجيش الأمريكيين حول العراق وأفغانستان عامي 2010 و2011.

وألغت غرفة الاستئناف بمحكمة لندن العليا الحكم الصادر سابقا برفض تسليمه لولايات المتحدة.

وفي أبريل 2019 أوقفت الشرطة البريطانية أسانج بعد سبعة أعوام من لجوئه في سفارة الإكوادور في لندن إثر الإفراج عنه بكفالة بعد اتهامه في السويد بالتحرش الجنسي والاغتصاب.

ويدفع محامو أسانج بوجود خطر إقدام موكلهم على الانتحار في حال ترحيله، ويطالبون محكمة الاستئناف بالرجوع عن طعنها في قرار تسليمه لواشنطن.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات