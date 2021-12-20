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فرنسا.. مسلح يحتجز رهينتين ويطلب لقاء وزير العدل ليحدثه عن قضية عربي

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فرنسا.. مسلح يحتجز رهينتين ويطلب لقاء وزير العدل ليحدثه عن قضية عربي
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سيارة شرطة في باريس
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احتجز رجل مسلح بسكين امرأتين في الدائرة الثانية عشرة في باريس مطالبا بمقابلة وزير العدل ليحدثه عن قضية عمر الرداد، الذي برأ نفسه أمام القضاء من حكم صدر عليه قبل 30 عاما.

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وأوضح المصدر أن الحادث وقع في أحد المتاجر بشارع أليغر، حيث قال رجل خمسيني يعاني من اضطرابات نفسية أنه يريد محادثة وزير العدل إيريك دوبون-موريتي حول قضية عمر الرداد، وهو بستاني مغربي أدين بجريمة قتل مروعة لأرملة فرنسية غنية قبل 30 عاما، ونجح في محاولته لإعادة فتح القضية وتبرئة اسمه. 

وبحسب وسائل إعلام فرنسية فقد وصلت فرق أمنية إلى مكان الحادث وقامت قوات لواء البحث والتدخل (BRI) بتطويق المنطقة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة تستبعد علاقة الحادث بأنشطة الإرهاب.

المصدر: وسائل إعلام

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