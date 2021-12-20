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عشرات الأفغان يعتصمون أمام مقر السفارة التركية في كابل

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عشرات الأفغان يعتصمون أمام مقر السفارة التركية في كابل
Reuters
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نظم العشرات من الأفغان الذين عملوا مع القوات التركية في إطار مهمة "الناتو" اعتصاما أمام السفارة التركية في كابل، مطالبين الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها تجاههم.

وحسب المتظاهرين الذين عمل بعضهم بين 15 و20 عاما مترجمين، فإن الجيش التركي وعدهم بدفع رواتب أربعة أشهر وتعويضات نهاية الخدمة وإجلائهم من أفغانستان، لكن لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود، معلنين أنهم سيواصلون الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم.

يذكر أنه مع سيطرة حركة "طالبان" على كابل في أغسطس الماضي، قامت العديد من الدول الغربية بإجلاء المواطنين الأفغان الذين قدموا خدمات لبعثاتها الدبلوماسية وملحقياتها العسكرية في أفغانستان.

المصدر: TOLO news

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