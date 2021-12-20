عاصفة "الكرمل" تجتاح إسرائيل مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة

اجتاحت عاصفة "الكرمل" معظم أنحاء إسرائيل مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، فيما دعت سلطة الإطفاء الجمهور إلى اتباع تعليمات الأمان وتجنب الأودية والسيول.

كما دعت إلى قيادة المركبات بحذر شديد، وإبعاد وسائل التدفئة عن المواد القابلة للاشتعال.

وعلى خلفية العاصفة، توقفت حركة الملاحة في ميناء العقبة الأردني وبعض الموانئ المصرية.

وأفادت الأرصاد الجوية بأن أمطارا رعدية متفرقة ستهطل الليلة من شمال البلاد وحتى النقب الشمالي ويخشى من تشكل السيول في السهل الساحلي والأودية الشرقية.

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلية"