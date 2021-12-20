إسرائيل تعين أول امرأة في منصب السكرتيرة العسكرية للرئيس

عين الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، العقيد "ن" كسكرتيرة عسكرية لمكتبه، وترقيتها إلى رتبة عميد، وبذلك تكون أول امرأة يتم تعيينها في هذا المنصب.

وقال المكتب الرئاسي إنه تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي.

وقال هرتصوغ: "أهنئ العقيد ن. على تعيينها وأنا أثق في أنها ستكون إضافة مرحب بها إلى فريقي من المستشارين، وأن مواهبها المهنية والشخصية ستضفي قيمة هائلة على مؤسسة الرئاسة، وجيش الدفاع الإسرائيلي، ودولة إسرائيل بأكملها".

وستخلف "ن" البالغة من العمر أربعين عاما، والتي لم يتم الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، العميد علاء أبو ركن الذي شغل المنصب طيلة السنوات الثلاث الماضية. وهي خدمت في الجيش الإسرائيلي لمدة 22 عاما، حيث شغلت منصب كبيرة ضباط المخابرات في القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي خلال العام ونصف العام الماضيين.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"