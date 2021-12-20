الخارجية الروسية: لافروف سيجري الثلاثاء محادثات مع وزيرة خارجية البوسنة والهرسك في سوتشي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف سيجري في سوتشي غدا الثلاثاء محادثات مع نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية البوسنة والهرسك بيسيرا تركوفيتش.

وقالت الوزارة في بيان لها: "سيكون هناك تبادل لوجهات النظر حول الدولة وآفاق تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، ومن المقرر مناقشة موضوعات إقليمية ودولية أيضا".

وأضاف البيان: "سينظر الطرفان كذلك، في قضايا تسوية ما بعد الصراع في البوسنة والهرسك مع التركيز على المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية (دايتون)".

وتابع: "كإحدى الدول الضامنة لدايتون، دعت روسيا إلى استمرار الإغلاق النهائي لمكتب الممثل السامي في البوسنة والهرسك، والذي أصبح مصدر مشاكل خطيرة في البلاد، مع ضرورة استعادة الحوار بين الأعراق".

وتقوم توركوفيتش بزيارة عمل إلى روسيا تستمر ليومين وتمتد في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر.

المصدر: "تاس"