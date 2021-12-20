فرنسا ترحب بتعيين أنقرة ويريفان مبعوثين بشأن تطبيع العلاقات بينهما
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ترحب بقرار أرمينيا وتركيا تعيين مبعوثين خاصين حول القضايا المتعلقة بتطبيع العلاقات بين الدولتين.
وقال متحدث باسم الوزارة للصحفيين اليوم الاثنين إن فرنسا تدعم بالكامل القرار المذكور، مضيفا أن "هذه العملية من شأنها أن تجعل المنطقة أكثر استقرارا وتطورا".
وفي وقت سابق من اليوم كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في أعقاب محادثات أجراها مع نظيره الماليزي سيف الدين عبد الله، أن كلا من تركيا وأرمينيا عينت مبعوثا خاصا لها من أجل البدء في عملية تطبيع العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنهما قد يجريان لقاء في المستقبل القريب.
المصدر: "تاس"
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