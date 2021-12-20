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زيلينسكي: بولندا وليتوانيا تدعمان نهجنا إلى عضوية الناتو ولا بد من فرض عقوبات استباقية ضد روسيا

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زيلينسكي: بولندا وليتوانيا تدعمان نهجنا إلى عضوية الناتو ولا بد من فرض عقوبات استباقية ضد روسيا
Reuters Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بين نظيريه البولندي أندجي دودا (على اليسار) والليتواني غيتاناس ناوسيدا
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن نظيريه البولندي والليتواني أكدا دعمهما لتطلع أوكرانيا إلى الحصول على عضوية الناتو، داعيا إلى فرض "عقوبات استباقية" ضد روسيا.

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وأوضح زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في أعقاب قمة "مثلث لوبلين" التي جمعته مع رئيس بولندا أندجي دودا ونظيره الليتواني غيتاناس ناوسيدا، في مقر "سينيغورا" الحكومي بغرب أوكرانيا، أن لقاءهم أسفر عن توقيع بيان مشترك "يوثق دعما واضحا لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والناتو ومكافحة العدوان الروسي"، بحسب تعبيره.

"عقوبات استقابية"

وتابع زيلينسكي أنه مقتنع بضرورة أن تكون هناك "خطوات استباقية قوية وعقوبات جدية (ضد روسيا) كي لا يفكر أحد بالتصعيد في أي منطقة، لأننا نرى أن ذلك لا يخص بأوكرانيا وحدها بل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي". 

ونفت روسيا مرارا أن تكون سياستها تجاه أوكرانيا "عدوانية"، محملة كييف والدول الغربية الداعمة لها المسؤولية عن الجمود في عملية تسوية النزاع المسلح في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: "تاس" 

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